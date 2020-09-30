Калининградская область получила пробную партию вакцины от коронавируса

Как отмечает агентство, в Калининградской области ввели ряд коронавирусных ограничений, которые будут действовать до конца октября, на фоне роста числа новых случаев заражения. Так, ограничения коснулись числа участников торжественных мероприятий, которые проводятся в ресторанах, а спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Кроме того, торговые центры, заведения общепита и кинотеатры не будут работать в выходные.