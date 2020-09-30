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Калининградская область получила пробную партию вакцины от коронавируса

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В Калининградскую область поступила пробная партия отечественной вакцины от нового коронавируса, состоящая из 42 доз. Препарат будет использован для исследований, а также для отработки механизма поставок, рассказала главный санитарный врач региона Елена Бабура.

«Поступило 42 дозы вакцины, проводятся клинические испытания данной вакцины, пока отрабатываются вопросы ее маршрутизации. Она требует соответствующей холодовой цепи — все 42 дозы проверяются. Пока вакцинация до момента поступления партии вакцины не будет проводиться», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Как отмечает агентство, в Калининградской области ввели ряд коронавирусных ограничений, которые будут действовать до конца октября, на фоне роста числа новых случаев заражения. Так, ограничения коснулись числа участников торжественных мероприятий, которые проводятся в ресторанах, а спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Кроме того, торговые центры, заведения общепита и кинотеатры не будут работать в выходные.

В России за последние сутки выявили 8 481 новый случай коронавируса, сообщал оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286. Умерли за день 177 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 722. За сутки в России полностью выздоровели 5 858 человек. Общее число выздоровевших выросло до 958 257 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных