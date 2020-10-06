В парке «Патриот» вновь откроют госпиталь для больных коронавирусом

«Этот резервный госпиталь начнет работать сегодня с 20 часов, здесь все готово для приема пациентов — и кислород, и ИВЛ, и самое главное — врачи. Мы обратились к министерству обороны, и порядка 700 врачей будет работать в этом госпитале», — сказал Воробьев. Сегодня будут открыты первые 220 из 1400 запланированных коек, в дальнейшем каждые пять дней будут открываться по 400 коек.