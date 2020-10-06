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В парке «Патриот» вновь откроют госпиталь для больных коронавирусом

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Резервный госпиталь для больных коронавирусом в парке «Патриот» в Московской области возобновит работу 6 октября, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Этот резервный госпиталь начнет работать сегодня с 20 часов, здесь все готово для приема пациентов — и кислород, и ИВЛ, и самое главное — врачи. Мы обратились к министерству обороны, и порядка 700 врачей будет работать в этом госпитале», — сказал Воробьев. Сегодня будут открыты первые 220 из 1400 запланированных коек, в дальнейшем каждые пять дней будут открываться по 400 коек.

В Московской области с коронавирусными больными работают 42 госпиталя, доля свободных коек составляет 36%. Несмотря на это, «все-таки мы видим тревожную динамику», отметил губернатор. Ранее дополнительные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом открылись в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское» в Москве.

По данным оперативного штаба, в Московской области за минувшие сутки выявлено 347 новых случаев коронавируса, 201 человек выздоровел, семь — скончались. В России за минувшие сутки зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса. Вчера, 5 октября, оперштаб сообщил о 10 888 новых случаях заражения. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая, когда было зарегистрировано 11 656 новых заболевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных