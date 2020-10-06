В парке «Патриот» вновь откроют госпиталь для больных коронавирусом
Резервный госпиталь для больных коронавирусом в парке «Патриот» в Московской области возобновит работу 6 октября, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Этот резервный госпиталь начнет работать сегодня с 20 часов, здесь все готово для приема пациентов — и кислород, и ИВЛ, и самое главное — врачи. Мы обратились к министерству обороны, и порядка 700 врачей будет работать в этом госпитале», — сказал Воробьев. Сегодня будут открыты первые 220 из 1400 запланированных коек, в дальнейшем каждые пять дней будут открываться по 400 коек.
В Московской области с коронавирусными больными работают 42 госпиталя, доля свободных коек составляет 36%. Несмотря на это, «все-таки мы видим тревожную динамику», отметил губернатор. Ранее дополнительные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом открылись в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское» в Москве.
По данным оперативного штаба, в Московской области за минувшие сутки выявлено 347 новых случаев коронавируса, 201 человек выздоровел, семь — скончались. В России за минувшие сутки зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса. Вчера, 5 октября, оперштаб сообщил о 10 888 новых случаях заражения. Последний раз число новых заболевших за сутки превышало 11000 — 11 мая, когда было зарегистрировано 11 656 новых заболевших.