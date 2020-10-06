Мать и дети погибшего бизнесмена Босова подали иск к его вдове из-за наследства

Как пишет РБК со ссылкой на источники, мать, трое сыновей и дочь Босова оспаривают переход к вдове половины доли бизнесмена в холдинговой компании «Аллтек», которая контролирует «Сибантрацит». Как ранее писали «Ведомости», в августе половина доли Дмитрия Босова в компании «Аллтек» перешла к Катерине Босов. В результате перехода Катерине стало принадлежать 43,29% в ООО «Аллтек», столько же принадлежит и погибшему Дмитрию Босову. Совладельцами компании также остаются ее гендиректор Дмитрий Ага (7,9%), а также топ-менеджеры Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).