Мать и дети погибшего бизнесмена Босова подали иск к его вдове из-за наследства
Мать погибшего бизнесмена Дмитрия Босова Людмила и четверо его детей от двух прошлых браков подали в Одинцовский районный суд иск к председателю совета директоров «Сибантрацита», вдове бизнесмена — Катерине Босов, следует из картотеки дел.
Как пишет РБК со ссылкой на источники, мать, трое сыновей и дочь Босова оспаривают переход к вдове половины доли бизнесмена в холдинговой компании «Аллтек», которая контролирует «Сибантрацит». Как ранее писали «Ведомости», в августе половина доли Дмитрия Босова в компании «Аллтек» перешла к Катерине Босов. В результате перехода Катерине стало принадлежать 43,29% в ООО «Аллтек», столько же принадлежит и погибшему Дмитрию Босову. Совладельцами компании также остаются ее гендиректор Дмитрий Ага (7,9%), а также топ-менеджеры Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).
Оспорить выделение доли родственники Босова решили, поскольку создание бизнеса Босов начал до брака с Катериной, отметил один из источников РБК.
В свою очередь, Катерина Босов намеревается увеличить долю в «Аллтеке» до контрольной. В направленном в суд иске она утверждает, что ее доля составляет не 43%, а 77% компании, заявила РБК представитель вдовы. В Одинцовском городской суде и арбитражных судах Москвы и области иск Катерины не зарегистрирован, отмечает издание.
Производственные активы группы «Сибантрацит» принадлежат кипрской Sibanthracite, единственным владельцем которой является «Аллтек». Более 86% акций «Аллтек» контролировал председатель совета директоров Дмитрий Босов. В конце мая Катерина Босов сменила Дмитрия Ага на посту главы совета директоров ООО «УК "Сибантрацит».
Компания «Сибантрацит» основана в 2000 г. Это один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 г. компания произвела 24,1 млн т угля, почти четверть российского производства. К 2022 г. предприятие планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на ее сайте.
Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 г. Она была назначена гендиректором «дочки» компании ‒ «СА логистик», а после стала коммерческим директором «Сибантрацита». В этой должности она отвечала за продажи и логистику группы. В 2018 г. Босов вошла в совет директоров компании.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Катерина Босов стала доверительным управляющим 50% доли мужа в УК «Востокуголь» ‒ еще одного актива группы. Другие 50% записаны на саму компанию, однако ее прежний собственник, бизнес-партнер Дмитрия Босова Александр Исаев, оспаривает в суде утрату этого актива. Исаев был уволен со всех постов в компаниях Дмитрия Босова. Дмитрий Босов покончил с собой 6 мая этого года.