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В России второй день подряд фиксируют более 12 000 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 12 846 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 285 084. Умерли за день 197 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 22 454.

Вчера, 9 октября, оперштаб сообщил о 12 126 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 4105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1306 пациентов, скончались 30 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+501), Подмосковье (+416), Ростовская (+269) и Нижегородская (+257) области.

За сутки в России полностью выздоровел 6781 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 016 202 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 36,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7,6 млн случаев, Индии (6,9 млн) и Бразилии (5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующая неделя будет решающей для принятия решения по новым ограничениям в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Собянин заявил о росте смертности от коронавируса в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных