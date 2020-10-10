В России второй день подряд фиксируют более 12 000 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 12 846 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 285 084. Умерли за день 197 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 22 454.
Вчера, 9 октября, оперштаб сообщил о 12 126 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 4105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1306 пациентов, скончались 30 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+501), Подмосковье (+416), Ростовская (+269) и Нижегородская (+257) области.
За сутки в России полностью выздоровел 6781 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 016 202 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 36,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7,6 млн случаев, Индии (6,9 млн) и Бразилии (5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующая неделя будет решающей для принятия решения по новым ограничениям в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.