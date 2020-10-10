На Камчатке обнаружили сбрасывавшее отходы в прибрежных водах судно
Специалисты Института космических исследований Российской академии наук смогли по спутниковым снимкам обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября, однако оно не могло стать причиной ситуации у берегов Камчатки. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в 7 утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объём очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории», — рассказал он.
Специалисты намерены установить судно, данные уже переданы в правоохранительные органы, добавил губернатор. По его словам, имеющаяся система мониторинга экологической обстановки позволяет добиваться ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства.
Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде.
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению количества кислорода и массовой гибели животных.
Генпрокуратура выявила превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолам — в 2,5 раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных.
Позднее пресс-служба Дальневосточного федерального университета сообщила со ссылкой на ученых об обнаружении пятна загрязнения длиной около 40 км по прямой и шириной от 30 до 100 м обнаружено у берегов Камчатки при осмотре с вертолета.