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На Камчатке обнаружили сбрасывавшее отходы в прибрежных водах судно

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Специалисты Института космических исследований Российской академии наук смогли по спутниковым снимкам обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября, однако оно не могло стать причиной ситуации у берегов Камчатки. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в 7 утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объём очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории», — рассказал он.

Специалисты намерены установить судно, данные уже переданы в правоохранительные органы, добавил губернатор. По его словам, имеющаяся система мониторинга экологической обстановки позволяет добиваться ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о массовой гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные из-за повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов в воде.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин ранее сообщил, что у берегов Камчатки и на суше не было зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций нефти, нефтепродуктов и их аналогов. Министр добавил, что в этот период времени может повышаться токсичность микроорганизмов, что может привести к изменению количества кислорода и массовой гибели животных.

Генпрокуратура выявила превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолам — в 2,5 раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных.

Позднее пресс-служба Дальневосточного федерального университета сообщила со ссылкой на ученых об обнаружении пятна загрязнения длиной около 40 км по прямой и шириной от 30 до 100 м обнаружено у берегов Камчатки при осмотре с вертолета.

Ранее по теме: Ученые обнаружили у берегов Камчатки пятно загрязнения длиной 40 км

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных