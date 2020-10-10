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Ученые сообщили о трех новых симптомах коронавируса

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Мышечная боль, утомляемость и волдыри на ногах могут указывать на то, что пациент заразился коронавирусом, пишет Daily Mail со ссылкой на результаты научных исследований, переданные в Научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании.

Издание уточняет, что эти индикаторы не будут включены в перечень симптомов коронавируса, составленный Национальной службой здравоохранения королевства, чтобы не перегружать систему тестирования. Главными симптомами коронавируса ведомство называет высокую температуру, кашель и потерю обоняния.

Как указывают ученые, симптомы могут сильно отличаться у представителей разных возрастных групп, у трети всех британцев, заразившихся коронавирусом, заболевание проходит в бессимптомной форме, отмечает издание.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 36,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7,6 млн случаев, Индии (6,9 млн) и Бразилии (5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила, что заболевшим коронавирусом пациентам необходимо следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни. По ее словам, важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует приобрести пульсоксиметр.

Ранее по теме: В России второй день подряд фиксируют более 12 000 новых случаев коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных