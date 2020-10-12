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В Минске задержали участников акции протеста пенсионеров

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Задержания прошли на акции протеста пенсионеров в Минске, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

«Сотрудники милиции принимают меры по пресечению правонарушений со стороны граждан, которые участвуют в данном несанкционированном массовом мероприятии. Также усилены меры безопасности. Среди участников мероприятия есть задержанные граждане», — говорится в сообщении. 

Акция протеста, в которой участвуют в основном люди пенсионного возраста, началась в Минске в понедельник днем. С площади Независимости протестующие двинулись колонной по одноименному проспекту. Сотрудники Госавтоинспекции поэтапно ограничивают движение транспорта, за исключением общественного, по пути следования людей, передает агентство. 

Пресс-служба минского метрополитена на своей странице в Telegram также сообщала о временном закрытии станций «Площадь Якуба Коласа» и «Академия наук». В настоящее время метро работает в штатном режиме.

Ранее сегодня первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Белоруссии в случае необходимости будут применять боевое оружие на акциях протеста. Протесты в республике начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных