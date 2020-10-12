В Минске задержали участников акции протеста пенсионеров
Задержания прошли на акции протеста пенсионеров в Минске, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.
«Сотрудники милиции принимают меры по пресечению правонарушений со стороны граждан, которые участвуют в данном несанкционированном массовом мероприятии. Также усилены меры безопасности. Среди участников мероприятия есть задержанные граждане», — говорится в сообщении.
Акция протеста, в которой участвуют в основном люди пенсионного возраста, началась в Минске в понедельник днем. С площади Независимости протестующие двинулись колонной по одноименному проспекту. Сотрудники Госавтоинспекции поэтапно ограничивают движение транспорта, за исключением общественного, по пути следования людей, передает агентство.
Пресс-служба минского метрополитена на своей странице в Telegram также сообщала о временном закрытии станций «Площадь Якуба Коласа» и «Академия наук». В настоящее время метро работает в штатном режиме.
Ранее сегодня первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Белоруссии в случае необходимости будут применять боевое оружие на акциях протеста. Протесты в республике начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.