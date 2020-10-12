В Минске задержали участников акции протеста пенсионеров

Ранее сегодня первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Белоруссии в случае необходимости будут применять боевое оружие на акциях протеста. Протесты в республике начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.