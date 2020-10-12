В России предложили ввести налог на бездетность
Общероссийская общественная организация поддержки материнства и детства «Совет матерей» предложила обязать всех женщин и мужчин, способных родить ребенка, но не желающих делать это, ежемесячно платить налог в размере около 500 руб. Об этом заявила председатель правления организации Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят — пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — сказала Буцкая. «Никто из-за этих денег не пойдёт рожать ребенка, тем не менее, понимание того, что я беру на себя ответственность, строю карьеру, живу для себя, путешествую, получаю пятое образование и плачу эти 300 рублей», — добавила она.
Буцкая отметила, что налог может составлять примерно 500 руб. в месяц. По мнению главы «Совета матерей», данная мера поможет в борьбе с низкой рождаемостью в России.
Также она заявила, что полученные средства можно будет направить на поддержку тех, кто родил ребенка. По ее словам, сейчас «Совет матерей» «набрасывает идеи, откуда взять деньги в алиментный фонд». При этом на тех, кто физически не может иметь детей, налог распространяться не будет, пояснила Буцкая.