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В России предложили ввести налог на бездетность

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Общероссийская общественная организация поддержки материнства и детства «Совет матерей» предложила обязать всех женщин и мужчин, способных родить ребенка, но не желающих делать это, ежемесячно платить налог в размере около 500 руб. Об этом заявила председатель правления организации Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят — пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — сказала Буцкая. «Никто из-за этих денег не пойдёт рожать ребенка, тем не менее, понимание того, что я беру на себя ответственность, строю карьеру, живу для себя, путешествую, получаю пятое образование и плачу эти 300 рублей», — добавила она.

Буцкая отметила, что налог может составлять примерно 500 руб. в месяц. По мнению главы «Совета матерей», данная мера поможет в борьбе с низкой рождаемостью в России.

Также она заявила, что полученные средства можно будет направить на поддержку тех, кто родил ребенка. По ее словам, сейчас «Совет матерей» «набрасывает идеи, откуда взять деньги в алиментный фонд». При этом на тех, кто физически не может иметь детей, налог распространяться не будет, пояснила Буцкая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных