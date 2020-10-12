Прокуратура начала проверку из-за зеленой жидкости в Москве-реке

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский позже заявил, что причиной загрязнения мог стать водоэмульсионный краситель, который с дождем мог попасть в коллектор, а затем в реку в результате ремонтных работ в находящемся рядом домовладении. В настоящее время сброс жидкости в реку прекращен, отобраны пробы для дальнейших исследований. По словам Кульбачевского, жидкость не токсична, реке не был нанесен экологический ущерб.