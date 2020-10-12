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Прокуратура начала проверку из-за зеленой жидкости в Москве-реке

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Прокуратура Москвы начала проверку после сообщений о том, что в Москву-реку вылилась ярко-зеленая жидкость, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.

«В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства», — говорится в сообщении.

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский позже заявил, что причиной загрязнения мог стать водоэмульсионный краситель, который с дождем мог попасть в коллектор, а затем в реку в результате ремонтных работ в находящемся рядом домовладении. В настоящее время сброс жидкости в реку прекращен, отобраны пробы для дальнейших исследований. По словам Кульбачевского, жидкость не токсична, реке не был нанесен экологический ущерб.

Ранее сегодня агентство сообщало, что в Москву-реку напротив парка «Музеон» поступает вода ярко-зеленого цвета. Сотрудники МЧС России взяли пробу воды и сообщили о случившемся в Центр управления кризисными ситуациями. Они предположили, что жидкость могла поступить в реку из ливневых канализаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных