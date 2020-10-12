Прокуратура начала проверку из-за зеленой жидкости в Москве-реке
Прокуратура Москвы начала проверку после сообщений о том, что в Москву-реку вылилась ярко-зеленая жидкость, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.
«В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства», — говорится в сообщении.
Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский позже заявил, что причиной загрязнения мог стать водоэмульсионный краситель, который с дождем мог попасть в коллектор, а затем в реку в результате ремонтных работ в находящемся рядом домовладении. В настоящее время сброс жидкости в реку прекращен, отобраны пробы для дальнейших исследований. По словам Кульбачевского, жидкость не токсична, реке не был нанесен экологический ущерб.
Ранее сегодня агентство сообщало, что в Москву-реку напротив парка «Музеон» поступает вода ярко-зеленого цвета. Сотрудники МЧС России взяли пробу воды и сообщили о случившемся в Центр управления кризисными ситуациями. Они предположили, что жидкость могла поступить в реку из ливневых канализаций.