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Путин поручил создать комиссию по вопросам защиты от новых инфекций

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При Совете безопасности РФ будет создана межведомственная комиссия, которая займется разработкой национальной системы защиты от новых инфекций. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: образовать межведомственную комиссию Совета безопасности Российской Федерации по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — указано в документе.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных