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Собянин объяснил высокий показатель заболеваемости коронавирусом в Москве

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В Москве число случаев заражения коронавирусом выше, чем в других регионах России, потому что в столице живет в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Любые показатели всегда надо делить на количество населения. В Москве живет в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе», — сказал Собянин. Он отметил, что в Москве один из самых высоких показателей в России по тестированию на коронавирус на 100 000 населения. Также эффективность выявления зараженных в городе намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестами используются ИФА-тесты, КТ-диагностика легких и экспресс-тесты на коронавирус.

Собянин пояснил, что Москва находится на первом месте среди регионов по выявляемости коронавируса, однако по числу госпитализаций и коронавирусных пневмоний на 100 000 населения — на 30-40 месте. «Тем не менее, нас это никак не успокаивает. На койках находятся около 10 000 человек, в реанимации и на ИВЛ – около 1000. В любом случае это много», — подытожил мэр города.

С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября мэр города Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября.

С 19 октября в Москве доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных