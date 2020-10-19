Собянин объяснил высокий показатель заболеваемости коронавирусом в Москве

«Любые показатели всегда надо делить на количество населения. В Москве живет в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе», — сказал Собянин. Он отметил, что в Москве один из самых высоких показателей в России по тестированию на коронавирус на 100 000 населения. Также эффективность выявления зараженных в городе намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестами используются ИФА-тесты, КТ-диагностика легких и экспресс-тесты на коронавирус.