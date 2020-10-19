Собянин объяснил высокий показатель заболеваемости коронавирусом в Москве
В Москве число случаев заражения коронавирусом выше, чем в других регионах России, потому что в столице живет в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«Любые показатели всегда надо делить на количество населения. В Москве живет в 10 раз больше людей, чем в среднем российском регионе», — сказал Собянин. Он отметил, что в Москве один из самых высоких показателей в России по тестированию на коронавирус на 100 000 населения. Также эффективность выявления зараженных в городе намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестами используются ИФА-тесты, КТ-диагностика легких и экспресс-тесты на коронавирус.
Собянин пояснил, что Москва находится на первом месте среди регионов по выявляемости коронавируса, однако по числу госпитализаций и коронавирусных пневмоний на 100 000 населения — на 30-40 месте. «Тем не менее, нас это никак не успокаивает. На койках находятся около 10 000 человек, в реанимации и на ИВЛ – около 1000. В любом случае это много», — подытожил мэр города.
С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября мэр города Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября.
С 19 октября в Москве доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.