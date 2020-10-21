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Песков назвал «тревожной» смерть пациентов с COVID-19 в больнице Ростова

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «тревожной» информацию о смерти из-за нехватки кислорода 13 пациентов с COVID-19 в одной из больниц Ростова-на-Дону.

«Да, это очень тревожная информация, мы видели её. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, приучились все проверять. Но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и произведут необходимые разбирательства», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас в разных регионах страны могут «встречаться проблемы» из-за потока граждан, заразившихся коронавирусом. Он выразил сожаление по поводу того, что в России все еще сохраняется сильный рост числа заболевших. 

Ранее сегодня ростовские СМИ сообщили, что в ковидном госпитале при городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону скончались из-за нехватки кислорода 13 пациентов, поскольку там не успели пополнить запасы газа. После этого о начале проверки в связи с инцидентом заявил Росздравнадзор.

Наблюдаемый в октябре суточный прирост числа россиян, заразившихся коронавирусом, превышает весенние показатели на пике пандемии. По данным оперштаба на 21 октября, за сутки COVID-19 был обнаружен у 15 700 граждан, общее количество заражений в стране достигло 1 447 335. Число смертельных исходов также растет, сегодня оно составило 317. Всего за время пандемии от коронавируса в России скончались 24 952 человека.

Ранее по теме: В Ростове начали проверку после сообщений о смерти 13 пациентов с COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных