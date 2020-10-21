Песков назвал «тревожной» смерть пациентов с COVID-19 в больнице Ростова

Наблюдаемый в октябре суточный прирост числа россиян, заразившихся коронавирусом, превышает весенние показатели на пике пандемии. По данным оперштаба на 21 октября, за сутки COVID-19 был обнаружен у 15 700 граждан, общее количество заражений в стране достигло 1 447 335. Число смертельных исходов также растет, сегодня оно составило 317. Всего за время пандемии от коронавируса в России скончались 24 952 человека.