Песков назвал «тревожной» смерть пациентов с COVID-19 в больнице Ростова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «тревожной» информацию о смерти из-за нехватки кислорода 13 пациентов с COVID-19 в одной из больниц Ростова-на-Дону.
«Да, это очень тревожная информация, мы видели её. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, приучились все проверять. Но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и произведут необходимые разбирательства», — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь добавил, что сейчас в разных регионах страны могут «встречаться проблемы» из-за потока граждан, заразившихся коронавирусом. Он выразил сожаление по поводу того, что в России все еще сохраняется сильный рост числа заболевших.
Ранее сегодня ростовские СМИ сообщили, что в ковидном госпитале при городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону скончались из-за нехватки кислорода 13 пациентов, поскольку там не успели пополнить запасы газа. После этого о начале проверки в связи с инцидентом заявил Росздравнадзор.
Наблюдаемый в октябре суточный прирост числа россиян, заразившихся коронавирусом, превышает весенние показатели на пике пандемии. По данным оперштаба на 21 октября, за сутки COVID-19 был обнаружен у 15 700 граждан, общее количество заражений в стране достигло 1 447 335. Число смертельных исходов также растет, сегодня оно составило 317. Всего за время пандемии от коронавируса в России скончались 24 952 человека.