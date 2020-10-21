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В Ростове начали проверку после сообщений о смерти 13 пациентов с COVID-19

Ведомости

Росздравнадзор проверит, по какой причине в больнице Ростова-на-Дону скончались несколько пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода», — сказано в сообщении. Отмечается, что проверка будет проведена по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Ранее сегодня региональный портал 161.ru сообщил, что 13 пациентов ковидного госпиталя при городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону умерли от нехватки кислорода. Уточнялось, что в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа.

По числу выявленных случаев заболевания коронавирусом Ростовская область занимает шестое место в России среди всех регионов. По данным оперштаба на 21 октября, сейчас COVID-19 обнаружен у 27 543 жителей, из которых у 305 — за последние сутки. Число больных в настоящее время составляет 4964 человека. За время пандемии от коронавируса в Ростовской области умерли 690 человек, таким образом, регион является пятым по смертности от COVID-19 в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных