В Ростове начали проверку после сообщений о смерти 13 пациентов с COVID-19
Росздравнадзор проверит, по какой причине в больнице Ростова-на-Дону скончались несколько пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода», — сказано в сообщении. Отмечается, что проверка будет проведена по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Ранее сегодня региональный портал 161.ru сообщил, что 13 пациентов ковидного госпиталя при городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону умерли от нехватки кислорода. Уточнялось, что в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа.
По числу выявленных случаев заболевания коронавирусом Ростовская область занимает шестое место в России среди всех регионов. По данным оперштаба на 21 октября, сейчас COVID-19 обнаружен у 27 543 жителей, из которых у 305 — за последние сутки. Число больных в настоящее время составляет 4964 человека. За время пандемии от коронавируса в Ростовской области умерли 690 человек, таким образом, регион является пятым по смертности от COVID-19 в стране.