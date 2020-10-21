В Ростове начали проверку после сообщений о смерти 13 пациентов с COVID-19

По числу выявленных случаев заболевания коронавирусом Ростовская область занимает шестое место в России среди всех регионов. По данным оперштаба на 21 октября, сейчас COVID-19 обнаружен у 27 543 жителей, из которых у 305 — за последние сутки. Число больных в настоящее время составляет 4964 человека. За время пандемии от коронавируса в Ростовской области умерли 690 человек, таким образом, регион является пятым по смертности от COVID-19 в стране.