«Союз МС-16» с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю

В «Роскосмосе» рассказали, что Иванишин, Вагнер и Кэссиди провели на МКС почти 196 суток. За это время космонавты провели десятки экспериментов по российской научной программе из различных областей науки, в том числе по медицине, космической биологии, биотехнологии, физико-химическим процессам. Для Иванишина завершившийся полет был третьим, для Вагнера — первым.