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«Союз МС-16» с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю

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Члены экипажа Международной космической станции, россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди вернулись на Землю на корабле «Союз МС-16», сообщил «Роскосмос».

«Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16», отстыковавшегося 22 октября 2020 г. в 02:32 по московскому времени от Международной космической станции, в 05:54:12 мск благополучно вернулись на Землю. Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме. Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее», — говорится в сообщении Роскосмоса.

В заявлении говорится, что Иванишина и Вагнера сегодня доставят в Звездный городок в Московской области, и они несколько недель будут находиться в комплексе предстартовой подготовки и послеполётной реабилитации космонавтов.

В «Роскосмосе» рассказали, что Иванишин, Вагнер и Кэссиди провели на МКС почти 196 суток. За это время космонавты провели десятки экспериментов по российской научной программе из различных областей науки, в том числе по медицине, космической биологии, биотехнологии, физико-химическим процессам. Для Иванишина завершившийся полет был третьим, для Вагнера — первым.

На МКС продолжают работать космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В ноябре 2020 года запланирован запуск миссии SpaceX Crew-1. На МКС должны будут прилететь астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и Соити Ногути.

Ракета «Союз МС-17» пристыковалась к МКС 14 октября, сообщал ранее Роскосмос. Корабль долетел до МКС за рекордное время — 3 ч 3 мин, предыдущий рекорд установил грузовой корабль «Прогресс МС-15» — 3 ч 18 мин. На борту «Союза» были россияне Рыжиков и Кудь-Сверчков и астронавт NASA Рубинс.

Ранее по теме: «Союз» с новым экипажем долетел до МКС за рекордное время

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных