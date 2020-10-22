«Союз МС-16» с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю
Члены экипажа Международной космической станции, россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди вернулись на Землю на корабле «Союз МС-16», сообщил «Роскосмос».
«Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16», отстыковавшегося 22 октября 2020 г. в 02:32 по московскому времени от Международной космической станции, в 05:54:12 мск благополучно вернулись на Землю. Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме. Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее», — говорится в сообщении Роскосмоса.
В заявлении говорится, что Иванишина и Вагнера сегодня доставят в Звездный городок в Московской области, и они несколько недель будут находиться в комплексе предстартовой подготовки и послеполётной реабилитации космонавтов.
В «Роскосмосе» рассказали, что Иванишин, Вагнер и Кэссиди провели на МКС почти 196 суток. За это время космонавты провели десятки экспериментов по российской научной программе из различных областей науки, в том числе по медицине, космической биологии, биотехнологии, физико-химическим процессам. Для Иванишина завершившийся полет был третьим, для Вагнера — первым.
На МКС продолжают работать космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В ноябре 2020 года запланирован запуск миссии SpaceX Crew-1. На МКС должны будут прилететь астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и Соити Ногути.
Ракета «Союз МС-17» пристыковалась к МКС 14 октября, сообщал ранее Роскосмос. Корабль долетел до МКС за рекордное время — 3 ч 3 мин, предыдущий рекорд установил грузовой корабль «Прогресс МС-15» — 3 ч 18 мин. На борту «Союза» были россияне Рыжиков и Кудь-Сверчков и астронавт NASA Рубинс.