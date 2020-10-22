В Минздраве объяснили скопление трупов в подвалах больницы в Барнауле
Сотрудники одного из «ковидных» госпиталей Барнаула, созданного на базе больницы №12, вынуждены хранить тела умерших пациентов в подвале учреждения из-за нехватки патологоанатомов и отказа родственников забирать их, сообщил Минздрав Алтайского края.
Ранее в социальных сетях распространился ролик, на котором видно, как на полу и каталках больницы лежит множество черных мешков. По утверждению автора видео, в них находятся трупы людей с подтвержденным коронавирусом.
«Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий», — сказано в сообщении ведомства (цитата по «Интерфакс»).
Кроме того, родственники умерших отказываются забирать их вовремя из-за закрытия ритуальных залов или необходимости соблюдать карантин после контакта с заболевшим, заявили в Минздраве. Также там добавили, что в больнице не хватает камер для хранения тел.
Сейчас сотрудники госпиталя выделили для хранения тел отдельную комнату в подвале здания, где соблюдается необходимый температурный режим. Также было решено использовать для этих целей ранее законсервированный типовой морг больницы №3 с изолированными камерами хранения.
По данным оперативного штаба на 22 октября, в Алтайском крае коронавирус обнаружен у 17 306 человек, из которых у 203 — за последние сутки. За время пандемии в результате COVID-19 там скончался 291 пациент. Заболеваемость коронавирусом в России растет с середины августа. 20 октября в стране было выявлено рекордное число заражений за сутки — 16 319. Общее число заболевших составляет 1 463 306.