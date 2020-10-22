В Минздраве объяснили скопление трупов в подвалах больницы в Барнауле

По данным оперативного штаба на 22 октября, в Алтайском крае коронавирус обнаружен у 17 306 человек, из которых у 203 — за последние сутки. За время пандемии в результате COVID-19 там скончался 291 пациент. Заболеваемость коронавирусом в России растет с середины августа. 20 октября в стране было выявлено рекордное число заражений за сутки — 16 319. Общее число заболевших составляет 1 463 306.