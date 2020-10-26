Детский омбудсмен сообщила о снижении рождаемости в России почти на четверть
Рождаемость в России снизилась на 23,7% за последние пять лет, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.
«За последние пять лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год», — сказала Кузнецова. Она также отметила снижение коэффициента рождаемости. Три года назад он составлял 1,62, в 2020 г. – 1,5. При этом, по словам омбудсмена, в стране наблюдается снижение количества абортов.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., подготовленной правительством, прогноз по убыли населения в России ухудшился: в 2020 г. она составит 352 500 человек, в 2021 г. – 290 000 человек, в то время как в предыдущей версии она оценивалась в 2020 г. в 158 000 человек, в 2021 г. – в 81 500 человек. В целом, согласно новой оценке кабмина, Россия к 2024 г. потеряет около 1,2 млн человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ухудшение прогноза обусловлено совпадением последствий двух «демографических ям» и нехваткой способных к деторождению женщин.