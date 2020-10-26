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Детский омбудсмен сообщила о снижении рождаемости в России почти на четверть

Ведомости

Рождаемость в России снизилась на 23,7% за последние пять лет, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.

«За последние пять лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год», — сказала Кузнецова. Она также отметила снижение коэффициента рождаемости. Три года назад он составлял 1,62, в 2020 г. – 1,5. При этом, по словам омбудсмена, в стране наблюдается снижение количества абортов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., подготовленной правительством, прогноз по убыли населения в России ухудшился: в 2020 г. она составит 352 500 человек, в 2021 г. – 290 000 человек, в то время как в предыдущей версии она оценивалась в 2020 г. в 158 000 человек, в 2021 г. – в 81 500 человек. В целом, согласно новой оценке кабмина, Россия к 2024 г. потеряет около 1,2 млн человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ухудшение прогноза обусловлено совпадением последствий двух «демографических ям» и нехваткой способных к деторождению женщин.

Ранее по теме: Песков объяснил ухудшение прогноза по убыли населения в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных