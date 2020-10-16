Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Песков объяснил ухудшение прогноза по убыли населения в России

Ведомости

Ухудшение прогноза по убыли населения в России, о котором ранее сообщило правительство, происходит из-за совпадения последствий двух «демографических ям» и нехватки пригодных к деторождению женщин, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российские власти осведомлены о проблеме и не делают секрета из негативных трендов численности населения. «Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям — яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов. Эти две ямы нас преследуют по всей нашей истории современной», — сказал Песков, добавив, что еще одной ключевой проблемой является нехватка способных к деторождению женщин. «У нас остро с вами мало женщин, которые могут рожать детей», — пояснил пресс-секретарь президента.

Он заверил, что одной из важнейших задач правительства является минимизировать сокращение населения, «а затем выйти на тренд роста», для этого, по его словам, принимаются все необходимые меры. «Эти меры хорошо известны, они крайне востребованы, и обязательно они дадут свой результат», — сказал Песков, отметив, что положительный эффект от их реализации тормозится внешними факторами, в частности, пандемией коронавируса. 

Пресс-секретарь президента также опроверг отсутствие эффекта от тех усилий по торможению сокращения населения и повышению рождаемости, которые принимались в предыдущие годы. «Они дают нужный результат. Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что, если бы не было поддержки, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее», — заключил он.

Ранее сегодня «Известия» сообщили, что в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., подготовленной правительством, прогноз по убыли населения в России ухудшился: в 2020 г. она составит 352 500 человек, в 2021 г. – на 290 000 человек, в то время как в предыдущей версии оценивалась в 2020 г. в 158 000 человек, в 2021 г. – на 81 500 человек. В целом, согласно новой оценке кабмина, Россия к 2024 г. потеряет около 1,2 млн человек. В документе планируется переломить тенденциюсокращения населения к 2030 г.

Ранее по теме: Правительство ухудшило прогноз по убыли населения России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных