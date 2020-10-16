Песков объяснил ухудшение прогноза по убыли населения в России

Ранее сегодня «Известия» сообщили, что в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., подготовленной правительством, прогноз по убыли населения в России ухудшился: в 2020 г. она составит 352 500 человек, в 2021 г. – на 290 000 человек, в то время как в предыдущей версии оценивалась в 2020 г. в 158 000 человек, в 2021 г. – на 81 500 человек. В целом, согласно новой оценке кабмина, Россия к 2024 г. потеряет около 1,2 млн человек. В документе планируется переломить тенденциюсокращения населения к 2030 г.