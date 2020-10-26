Благотворительные фонды пожаловались на дефицит лекарств для онкобольных

В письме также указано, что в последние недели зафиксирован рост числа обращений родителей, чьи дети не могут начать или продолжить лечение из-за нехватки препаратов. На схожие проблемы родители жалуются как минимум в 16 регионах страны, подчеркивают авторы письма. Одна из причин возникшего дефицита лекарств — это сокращение производства. Например, в случае с этопозидом производство упало в 20 раз — с 278 тыс. упаковок до 13,7 тыс., говорится в письме. К осени ситуация осложнилась еще сильнее, сообщают в благотворительных фондах.