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NASA нашло воду на солнечной стороне Луны

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На поверхности Луны, обращенной к Земле, подтверждено наличие водяного льда, сообщает пресс-служба NASA.

Американское космическое агентство пояснило, что вода на солнечной стороне Луны обнаружена Стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (SOFIA), одним из проектов NASA. «SOFIA смогла уловить определенную длину волны, уникальную для молекул воды в 6,1 микрон, и обнаружила ее концентрацию в кратере Клавиус на солнечной стороне», — говорится в сообщении.

Среди версий того, как лед мог попасть на поверхность Луны, называется «бомбардировка» микрометеоритами, а также особые химические реакции между лунным грунтом и солнечным ветром. 

В опубликованной по результатам исследования статье в научном журнале Nature Astronomy говорится, что в целом на солнечной стороне Луны до 20 % воды может находиться в затененных впадинах на общей площади в 40 000 кв. км. Ученые предположили, учитывая объемы, найденные в кратере Клавиус, что ее общее количество могло бы удовлетворить потребности первых колонистов. 

В то же время в Институте космических исследований РАН «РИА Новости» заявили, что о наличии воды на Луне им было известно с 2010 г. Она была найдена российским прибором LEND, установленном на американском аппарате LRO, однако коллеги из США в итоге не поверили этим данным, опубликованным российскими учеными. «И конечно, (статья) ни слова не говорит о том, что мы раньше это опубликовали», — сказал заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Игорь Митрофанов.

На заре космонавтики, в частности, по итогам высадки американских астронавтов на Луну в 1969 г. считалось, что Луна полностью лишена воды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных