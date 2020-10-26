NASA нашло воду на солнечной стороне Луны

В то же время в Институте космических исследований РАН «РИА Новости» заявили, что о наличии воды на Луне им было известно с 2010 г. Она была найдена российским прибором LEND, установленном на американском аппарате LRO, однако коллеги из США в итоге не поверили этим данным, опубликованным российскими учеными. «И конечно, (статья) ни слова не говорит о том, что мы раньше это опубликовали», — сказал заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Игорь Митрофанов.