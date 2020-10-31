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В России выделили 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1 млрд руб. на оснащение лабораторий, используемых для тестирования населения на наличие коронавируса, сообщается на сайте правительства.

«Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. На эти цели будет выделено более 1 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что деньги пойдут на закупку оборудования, которое позволяет проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Средства будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения.

Ранее Роспотребнадзор разрешил любым лабораториям, включая негосударственные, делать тесты на выявление коронавирусной инфекции, при условии, что они будут передавать данные о положительных результатах санврачам.

По данным Роспотребнадзора, к 30 октября в России провели более 60,4 млн тестов на коронавирус.

Ранее по теме: Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на лекарства от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных