В России выделили 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1 млрд руб. на оснащение лабораторий, используемых для тестирования населения на наличие коронавируса, сообщается на сайте правительства.
«Федеральный центр поможет регионам оснастить необходимым оборудованием лаборатории медицинских учреждений, которые тестируют граждан на коронавирус. На эти цели будет выделено более 1 млрд руб.», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что деньги пойдут на закупку оборудования, которое позволяет проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Средства будут распределены между 84 регионами пропорционально численности населения.
Ранее Роспотребнадзор разрешил любым лабораториям, включая негосударственные, делать тесты на выявление коронавирусной инфекции, при условии, что они будут передавать данные о положительных результатах санврачам.
По данным Роспотребнадзора, к 30 октября в России провели более 60,4 млн тестов на коронавирус.