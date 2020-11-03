Совфед одобрил изменения в закон о Конституционном суде
Совет Федерации (СФ) одобрил закон «О внесении изменений в федеральный конституционный закон «О Конституционном суде РФ», затрагивающий, в частности, вопросы состава, формирования, компетенции и организации деятельности российского Конституционного суда (КС), сообщается на сайте СФ.
«Закрепляется статус Конституционного суда как высшего судебного органа конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющего судебную власть самостоятельно и независимо посредством конституционного судопроизводства», — говорится на сайте СФ.
Кроме того, в соответствии с законом КС наделяется полномочиями решать, будет ли Россия исполнять решения иностранного или международного суда, поскольку в принятых летом этого года поправках в Конституцию постулируется верховенство российского права. Новым полномочием КС может воспользоваться в случае, если решение иностранного суда противоречит основам публичного правопорядка в России, разъяснили в СФ.
В соответствии с законом теперь вместо 19 судей КС будет состоять из 11, включая председателя КС и его заместителя, назначаемых СФ по представлению президента России на шестилетний срок. При этом последние двое могут быть лишены своих полномочий при совершении ими поступка, «порочащего честь и достоинство судьи», или в случаях, «свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий».
Судьей КС может стать гражданин России, не имеющий любого документа, подтверждающего его право постоянно проживать на территории другого государства. Он также не сможет иметь счет или вклад в зарубежном банке, хранить там наличные или ценности.
Кроме того, судье КС будет запрещено публично высказывать свое мнение о вопросе, который может быть рассмотрен КС, уже изучается или принят к рассмотрению. Ранее особое мнение судей КС было публичным. Разглашать ход рассмотрения вопросов на заседаниях нельзя не только судье, но и всем присутствующим на заседании.