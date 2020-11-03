Совфед одобрил изменения в закон о Конституционном суде

В соответствии с законом теперь вместо 19 судей КС будет состоять из 11, включая председателя КС и его заместителя, назначаемых СФ по представлению президента России на шестилетний срок. При этом последние двое могут быть лишены своих полномочий при совершении ими поступка, «порочащего честь и достоинство судьи», или в случаях, «свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий».