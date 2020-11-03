Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Минздрав Самары проверит информацию о скоплении трупов в подвале больницы

Ведомости

Минздрав Самарской области начал проверку после распространения в социальных сетях фотографии трупов, якобы скопившихся в подвале местной больницы им. Середавина, при которой действует госпиталь для пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В настоящее время специалисты проводят проверку по факту публикации. Вместе с тем информируем, что в больнице им. Середавина после констатации смерти тела умерших помещаются в холодильные камеры, расположенные в подвале, откуда затем транспортируются в патологоанатомическое отделение», — цитирует заявление «Интерфакс».

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент отделение больницы работает в штатном режиме. Задержек с проведением вскрытий тел умерших там не наблюдается.

Ранее в социальных сетях была опубликована фотография больничных каталок с трупами в подвале медучреждения. Автор снимка заявил, что сделал его в самарской больнице им. Середавина.

В конце октября видео с телами людей с подтвержденным коронавирусом было сделано в одном из «ковидных» госпиталей Барнаула и затем распространено в сети. Минздрав Алтайского края пояснил тогда, что сотрудники медучреждения вынуждены хранить трупы в подвале из-за нехватки патологоанатомов и отказа родственников забирать тела умерших.

По данным оперштаба на 3 ноября, в Самарской области коронавирус выявлен у 16 514 граждан, у 183 — за последние сутки. За все время пандемии в регионе в результате заражения умерли 285 человек. 14 062 пациента выздоровели.

Ранее по теме: В Минздраве объяснили скопление трупов в подвалах больницы в Барнауле

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных