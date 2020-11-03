Минздрав Самары проверит информацию о скоплении трупов в подвале больницы

В конце октября видео с телами людей с подтвержденным коронавирусом было сделано в одном из «ковидных» госпиталей Барнаула и затем распространено в сети. Минздрав Алтайского края пояснил тогда, что сотрудники медучреждения вынуждены хранить трупы в подвале из-за нехватки патологоанатомов и отказа родственников забирать тела умерших.