Минздрав Самары проверит информацию о скоплении трупов в подвале больницы
Минздрав Самарской области начал проверку после распространения в социальных сетях фотографии трупов, якобы скопившихся в подвале местной больницы им. Середавина, при которой действует госпиталь для пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«В настоящее время специалисты проводят проверку по факту публикации. Вместе с тем информируем, что в больнице им. Середавина после констатации смерти тела умерших помещаются в холодильные камеры, расположенные в подвале, откуда затем транспортируются в патологоанатомическое отделение», — цитирует заявление «Интерфакс».
В пресс-службе отметили, что в настоящий момент отделение больницы работает в штатном режиме. Задержек с проведением вскрытий тел умерших там не наблюдается.
Ранее в социальных сетях была опубликована фотография больничных каталок с трупами в подвале медучреждения. Автор снимка заявил, что сделал его в самарской больнице им. Середавина.
В конце октября видео с телами людей с подтвержденным коронавирусом было сделано в одном из «ковидных» госпиталей Барнаула и затем распространено в сети. Минздрав Алтайского края пояснил тогда, что сотрудники медучреждения вынуждены хранить трупы в подвале из-за нехватки патологоанатомов и отказа родственников забирать тела умерших.
По данным оперштаба на 3 ноября, в Самарской области коронавирус выявлен у 16 514 граждан, у 183 — за последние сутки. За все время пандемии в регионе в результате заражения умерли 285 человек. 14 062 пациента выздоровели.