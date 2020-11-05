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ВЦИОМ назвал долю готовых брать кредит на образование россиян

Ведомости

В России абитуриенты и их родители для оплаты образования чаще предпочитают брать деньги у родственников, чем в кредит, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

По данным социологов, 14% россиян готовы взять образовательный кредит для себя или родственников, 15% респондентов взяли бы обычный потребительский кредит для оплаты учебы. 29% опрошенных для оплаты обучения заняли бы деньги у родных или друзей, среди респондентов в возрасте 18-24 лет заняли бы у родственников 48%. 27% россиян заявили, что нашли бы другой способ достать деньги на обучение. 

4% респондентов отметили, что брали образовательные кредиты. 6% опрошенных заявили, что кредит на оплату обучения брали их родственники, 11% — друзья и знакомые. По мнению 44% респондентов, популярность образовательных кредитов увеличится в ближайшие два-три года. В этом убеждены 50% опрошенных 18-24 лет. 31% россиян полагает, что спрос на образовательные кредиты останется на прежнем уровне, 7% ожидают снижения спроса. 

Респонденты, которые не ожидают роста спроса на образовательные кредиты, пояснили это низким уровнем жизни — 23%, недоверием к кредитам — 9% и незнанием о существовании образовательных кредитов — 7% респондентов. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных