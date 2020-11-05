ВЦИОМ назвал долю готовых брать кредит на образование россиян

По данным социологов, 14% россиян готовы взять образовательный кредит для себя или родственников, 15% респондентов взяли бы обычный потребительский кредит для оплаты учебы. 29% опрошенных для оплаты обучения заняли бы деньги у родных или друзей, среди респондентов в возрасте 18-24 лет заняли бы у родственников 48%. 27% россиян заявили, что нашли бы другой способ достать деньги на обучение.