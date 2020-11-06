В Туве произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4 произошло в Туве, в 233 км к юго-западу от Кызыла, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на алтае-саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Подземный толчок магнитудой 4 зарегистрирован в 233 км к юго-западу от Кызыла (Тува) в пятницу», — говорится в сообщении. Эпицентр землетрясения произошел в 16:18 по московскому времени, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,9 балла по шкале MSK-64.
Землетрясение магнитудой 2-3 балла сегодня также было зафиксировано в Казахстане, в городе Алматы, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Эпицентр землетрясения находился в 226 км на восток от города. В поселках Кегень, Шалкоде и Узын-Булак произошло землетрясение магнитудой 3-4 балла.