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В Туве произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 4 произошло в Туве, в 233 км к юго-западу от Кызыла, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на алтае-саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Подземный толчок магнитудой 4 зарегистрирован в 233 км к юго-западу от Кызыла (Тува) в пятницу», — говорится в сообщении. Эпицентр землетрясения произошел в 16:18 по московскому времени, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,9 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение магнитудой 2-3 балла сегодня также было зафиксировано в Казахстане, в городе Алматы, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Эпицентр землетрясения находился в 226 км на восток от города. В поселках Кегень, Шалкоде и Узын-Булак произошло землетрясение магнитудой 3-4 балла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных