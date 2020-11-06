В Туве произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2-3 балла сегодня также было зафиксировано в Казахстане, в городе Алматы, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Эпицентр землетрясения находился в 226 км на восток от города. В поселках Кегень, Шалкоде и Узын-Булак произошло землетрясение магнитудой 3-4 балла.