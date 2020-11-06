В Грузии возбудили уголовное дело о подготовке к свержению власти
Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело из-за подготовки к свержению власти перед парламентскими выборами в стране, которые прошли 31 октября, сообщается на сайте службы.
«Основанием для начала расследования стало получение Департаментом госбезопасности оперативной информации, согласно которой конкретные лица, в случае нежелательного для них результата на парламентских выборах, планировали свержение власти насильственным путем», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ст. УК Грузии «Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Наказание по этой статье грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Выборы в Грузии прошли по смешанной системе. Как отмечает ТАСС, 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. После подсчета всех бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 48,23% голосов. На втором месте блок «Объединенная оппозиция "Сила в единстве" (27,17% голосов). В результате 14 кандидатов от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50%. При этом в 16 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который пройдет 21 ноября. Оппозиция не признает итогов голосования и устраивает митинги.