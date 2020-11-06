В Грузии возбудили уголовное дело о подготовке к свержению власти

Выборы в Грузии прошли по смешанной системе. Как отмечает ТАСС, 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. После подсчета всех бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 48,23% голосов. На втором месте блок «Объединенная оппозиция "Сила в единстве" (27,17% голосов). В результате 14 кандидатов от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50%. При этом в 16 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который пройдет 21 ноября. Оппозиция не признает итогов голосования и устраивает митинги.