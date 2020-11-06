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В Грузии возбудили уголовное дело о подготовке к свержению власти

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Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело из-за подготовки к свержению власти перед парламентскими выборами в стране, которые прошли 31 октября, сообщается на сайте службы.

«Основанием для начала расследования стало получение Департаментом госбезопасности оперативной информации, согласно которой конкретные лица, в случае нежелательного для них результата на парламентских выборах, планировали свержение власти насильственным путем», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ст. УК Грузии «Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Наказание по этой статье грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Выборы в Грузии прошли по смешанной системе. Как отмечает ТАСС, 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. После подсчета всех бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 48,23% голосов. На втором месте блок «Объединенная оппозиция "Сила в единстве" (27,17% голосов). В результате 14 кандидатов от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50%. При этом в 16 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который пройдет 21 ноября. Оппозиция не признает итогов голосования и устраивает митинги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных