Путин подписал закон о Конституционном суде

Помимо этого, закон устанавливает число судей КС: теперь вместо 19 судей он будет состоять из 11, в том числе председателя суда и его заместителя. При этом последние двое могут быть лишены своих полномочий при совершении ими поступка, «порочащего честь и достоинство судьи», или в случаях, «свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий».