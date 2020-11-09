Путин подписал закон о Конституционном суде
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о Конституционном суде (КС). Текст документа опубликован на официальном интернет портале правовой информации.
Закон подписан в развитие поправок в Конституцию. 3 ноября документ одобрил Совет Фередации.
В частности, в соответствии с законом КС наделяется полномочиями решать, будет ли Россия исполнять решения иностранного или международного суда, поскольку в принятых летом этого года поправках в Конституцию постулируется верховенство российского права. Таким полномочием суд может воспользоваться в случае, если решение иностранного суда противоречит основам публичного правопорядка в России, разъяснили в СФ.
Помимо этого, закон устанавливает число судей КС: теперь вместо 19 судей он будет состоять из 11, в том числе председателя суда и его заместителя. При этом последние двое могут быть лишены своих полномочий при совершении ими поступка, «порочащего честь и достоинство судьи», или в случаях, «свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий».
Кроме того, судье КС будет запрещено публично высказывать свое мнение о вопросе, который может быть рассмотрен КС, уже изучается или принят к рассмотрению, а разглашать ход рассмотрения вопросов на заседаниях нельзя не только судье, но и всем присутствующим на заседании.