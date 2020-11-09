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Путин подписал закон о Конституционном суде

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о Конституционном суде (КС). Текст документа опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Закон подписан в развитие поправок в Конституцию. 3 ноября документ одобрил Совет Фередации.

В частности, в соответствии с законом КС наделяется полномочиями решать, будет ли Россия исполнять решения иностранного или международного суда, поскольку в принятых летом этого года поправках в Конституцию постулируется верховенство российского права. Таким полномочием суд может воспользоваться в случае, если решение иностранного суда противоречит основам публичного правопорядка в России, разъяснили в СФ.

Помимо этого, закон устанавливает число судей КС: теперь вместо 19 судей он будет состоять из 11, в том числе председателя суда и его заместителя. При этом последние двое могут быть лишены своих полномочий при совершении ими поступка, «порочащего честь и достоинство судьи», или в случаях, «свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий». 

Кроме того, судье КС будет запрещено публично высказывать свое мнение о вопросе, который может быть рассмотрен КС, уже изучается или принят к рассмотрению, а разглашать ход рассмотрения вопросов на заседаниях нельзя не только судье, но и всем присутствующим на заседании.

Ранее по теме: Совфед одобрил изменения в закон о Конституционном суде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных