В Новосибирске объяснили скопление трупов в коридоре морга горбольницы
Морг городской больницы №1 в Новосибирске переполнен телами пациентов, умерших как из-за коронавируса, так и вследствие других заболеваний, поэтому трупы вынуждены хранить в коридоре, заявил журналистам глава регионального Минздрава Константин Хальзов.
«Хочу напомнить, что горбольница — одно из самых больших медицинских учреждений, она продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь по всем профилям. Там не только пациенты в ковид-госпитале находятся, это еще 1 500 коек оказания медицинской помощи, поэтому пациенты, конечно же, умирают по разным профилям и все находятся в морге», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ежедневно в больничный сортировочный центр для пациентов с коронавирусом обращаются свыше 100 человек, из которых около 80 госпитализируют, рассказали агентству в пресс-службе новосибирского Минздрава. В связи с этим под палаты переоборудованы даже коридоры медучреждения, пояснили в ведомстве.
Ранее областной портал НГС опубликовал фото из морга клинической больницы № 1 в Новосибирске. Со ссылкой на местных жителей СМИ сообщили, что мешки с трупами лежат прямо на входе в морг.
По данным оперштаба на 10 ноября, в Новосибирской области коронавирусом заразились 19 092 человека. У 179 COVID-19 выявлен в течение последних суток. За время пандемии в результате заболевания в регионе умерло 630 человек. Число активных случаев течения болезни составляет 2847.
Новосибирск — не первый регион, где граждане жалуются на скопление трупов в медучреждениях. Ранее стало известно об аналогичных ситуациях в больницах Самары и Барнаула.
Вчера, 9 ноября, в России был зафиксирован рекордный суточный прирост количества людей с обнаруженным COVID-19 — 21 798. Сегодня их меньше — 20 977. При этом в целом в стране вирусом заразились 1 817 109 граждан, из которых 31 161 умерли, 435 207 еще не вылечились.