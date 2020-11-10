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В Новосибирске объяснили скопление трупов в коридоре морга горбольницы

Ведомости

Морг городской больницы №1 в Новосибирске переполнен телами пациентов, умерших как из-за коронавируса, так и вследствие других заболеваний, поэтому трупы вынуждены хранить в коридоре, заявил журналистам глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

«Хочу напомнить, что горбольница — одно из самых больших медицинских учреждений, она продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь по всем профилям. Там не только пациенты в ковид-госпитале находятся, это еще 1 500 коек оказания медицинской помощи, поэтому пациенты, конечно же, умирают по разным профилям и все находятся в морге», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ежедневно в больничный сортировочный центр для пациентов с коронавирусом обращаются свыше 100 человек, из которых около 80 госпитализируют, рассказали агентству в пресс-службе новосибирского Минздрава. В связи с этим под палаты переоборудованы даже коридоры медучреждения, пояснили в ведомстве. 

Ранее областной портал НГС опубликовал фото из морга клинической больницы № 1 в Новосибирске. Со ссылкой на местных жителей СМИ сообщили, что мешки с трупами лежат прямо на входе в морг.

По данным оперштаба на 10 ноября, в Новосибирской области коронавирусом заразились 19 092 человека. У 179 COVID-19 выявлен в течение последних суток. За время пандемии в результате заболевания в регионе умерло 630 человек. Число активных случаев течения болезни составляет 2847.

Новосибирск — не первый регион, где граждане жалуются на скопление трупов в медучреждениях. Ранее стало известно об аналогичных ситуациях в больницах Самары и Барнаула.

Вчера, 9 ноября, в России был зафиксирован рекордный суточный прирост количества людей с обнаруженным COVID-19 — 21 798. Сегодня их меньше — 20 977. При этом в целом в стране вирусом заразились 1 817 109 граждан, из которых 31 161 умерли, 435 207 еще не вылечились.

Ранее по теме: Минздрав Самары проверит информацию о скоплении трупов в подвале больницы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных