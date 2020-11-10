В Новосибирске объяснили скопление трупов в коридоре морга горбольницы

«Хочу напомнить, что горбольница — одно из самых больших медицинских учреждений, она продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь по всем профилям. Там не только пациенты в ковид-госпитале находятся, это еще 1 500 коек оказания медицинской помощи, поэтому пациенты, конечно же, умирают по разным профилям и все находятся в морге», — сказал он (цитата по ТАСС).