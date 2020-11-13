Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом

Накануне этого чиновник сообщил, что обратился к врачу в связи с повышением температуры. Сипягин отметил, что уйдет на самоизоляцию до получения результатов анализов на COVID-19, а также добавил, что исполнять обязанность губернатора временно будет его первый заместитель Александр Ремига.