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Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, отметив, что продолжит рабочую деятельность.

«Получил результат исследования на COVID-19 — положительный. Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удаленно», — написал Сипягин.

Накануне этого чиновник сообщил, что обратился к врачу в связи с повышением температуры. Сипягин отметил, что уйдет на самоизоляцию до получения результатов анализов на COVID-19, а также добавил, что исполнять обязанность губернатора временно будет его первый заместитель Александр Ремига.

По данным оперштаба на 13 ноября, за сутки во Владимирской области коронавирус был выявлен у 123 граждан, общее за пандемию число заболевших возросло до 11 041. Из них 277 пациентов умерли. Число активных случаев заражения в регионе составляет 2482. 

Сегодня в России был зафиксирован рекордный прирост зараженных коронавирусом жителей — 21 983. Еще 18 735 человек выздоровели, 411 скончались. В целом за время пандемии COVID-19 заболел 1 880 551 россиянин. 441 205 из них лечатся до сих пор. Общее число смертей в результате коронавируса достигло 32 443.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных