Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, отметив, что продолжит рабочую деятельность.
«Получил результат исследования на COVID-19 — положительный. Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удаленно», — написал Сипягин.
Накануне этого чиновник сообщил, что обратился к врачу в связи с повышением температуры. Сипягин отметил, что уйдет на самоизоляцию до получения результатов анализов на COVID-19, а также добавил, что исполнять обязанность губернатора временно будет его первый заместитель Александр Ремига.
По данным оперштаба на 13 ноября, за сутки во Владимирской области коронавирус был выявлен у 123 граждан, общее за пандемию число заболевших возросло до 11 041. Из них 277 пациентов умерли. Число активных случаев заражения в регионе составляет 2482.
Сегодня в России был зафиксирован рекордный прирост зараженных коронавирусом жителей — 21 983. Еще 18 735 человек выздоровели, 411 скончались. В целом за время пандемии COVID-19 заболел 1 880 551 россиянин. 441 205 из них лечатся до сих пор. Общее число смертей в результате коронавируса достигло 32 443.