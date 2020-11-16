Суд вынес приговор пятерым заключенным за подготовку терактов в Воронеже
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор пяти заключенным колонии в Воронежской области за вербовку сокамерников, подготовку терактов и покушений на правоохранителей и курсантов Военно-воздушной академии, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Обвиняемые получили сроки от 8,5 до 24 лет.
По данным ФСБ, террористическое сообщество было сформировано заключенными, неоднократно судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления. Следствие доказало, что члены сообщества вербовали заключенных, которые освобождались в 2019 и 2020 гг.
Кроме того, заключенные готовили «несколько резонансных террористических актов, в том числе подрыв многоквартирного дома в Воронеже и покушения на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии им Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях на территории Сирии», добавили в ФСБ.