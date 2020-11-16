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Суд вынес приговор пятерым заключенным за подготовку терактов в Воронеже

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор пяти заключенным колонии в Воронежской области за вербовку сокамерников, подготовку терактов и покушений на правоохранителей и курсантов Военно-воздушной академии, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Обвиняемые получили сроки от 8,5 до 24 лет.

По данным ФСБ, террористическое сообщество было сформировано заключенными, неоднократно судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления. Следствие доказало, что члены сообщества вербовали заключенных, которые освобождались в 2019 и 2020 гг.

Кроме того, заключенные готовили «несколько резонансных террористических актов, в том числе подрыв многоквартирного дома в Воронеже и покушения на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии им Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях на территории Сирии», добавили в ФСБ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных