Суд вынес приговор пятерым заключенным за подготовку терактов в Воронеже

Кроме того, заключенные готовили «несколько резонансных террористических актов, в том числе подрыв многоквартирного дома в Воронеже и покушения на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии им Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях на территории Сирии», добавили в ФСБ.