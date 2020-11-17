Губернатора Владимирской области госпитализировали с коронавирусом

«Как я уже сообщала ранее, губернатор утром находился во Владимирской области на амбулаторном лечении по месту жительства. Информация о том, что на тот момент он был доставлен средствами санавиации в Москву, не соответствовала действительности. Позже после консультации с врачами было принято решение о госпитализации», — сказала пресс-секретарь.