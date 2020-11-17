В Калининградской области автомобиль наехал на восьмерых человек
Восемь человек пострадали в результате наезда внедорожника на толпу в поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Светлану Поставничую.
«В настоящий момент известно о восьми пострадавших. На месте работают медики и полиция», — цитирует агентство свою собеседницу.
Директор калининградской региональной телекомпании «Каскад» Ольга Волкова рассказала журналистам, что среди пострадавших — члены съемочной группы. Так, оператор вместе с камерой «перелетел через капот» и, как предполагается, получил перелом.
По информации агенства, люди собрались на улице Холмогоровки на публичные слушания. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, водитель внедорожника — мужчина 1941 г. рождения — перепутал педали автомобиля.