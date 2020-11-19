В России предложили изменить закон о защите детей из-за кибербуллинга

«Сегодня внедряются новые механизмы по противодействию кибербулингу в российских соцсетях, западные компании неактивно этим занимаются. К нам в Лигу безопасности за год поступило более 18,5 тысячи обращений родителей, чьи дети подверглись нападкам. Многие из этих детей впоследствии совершили суицид. Мы фиксируем, что родители не могут добиться помощи от правоохранительных органов», — добавила она.