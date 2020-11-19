В России предложили изменить закон о защите детей из-за кибербуллинга
В России подготовили новый проект закона с комплексом мер по противодействию кибербуллингу, сообщила член комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, директор ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Мы предложили поправки в Федеральный закон № 436 “О защите детей”: добавить к запрещенной информации шантаж, угрозы, клевету, обзывательства или иные сведения, унижающие ребенка. Мы также предложили внести в КоАП статью об унижении человеческого достоинства несовершеннолетнего», — сказал Мизулина, слова которой передает пресс-служба Общественной палаты.
По ее словам, 43 млн аккаунтов в соцсетях находятся под влиянием деструктивного контента, а 8,2 млн из них принадлежат подросткам. При этом около 12 млн граждан состоят в сообществах, посвященных кибербуллингу, 2,5 млн из них — дети и подростки.
«Сегодня внедряются новые механизмы по противодействию кибербулингу в российских соцсетях, западные компании неактивно этим занимаются. К нам в Лигу безопасности за год поступило более 18,5 тысячи обращений родителей, чьи дети подверглись нападкам. Многие из этих детей впоследствии совершили суицид. Мы фиксируем, что родители не могут добиться помощи от правоохранительных органов», — добавила она.
Среди детей в возрасте от 11 до 16 лет с травлей в той или иной форме сталкивались 72 процента подростков, отметила Мизулина. Кибербуллинг как норму воспринимают 29% подростков.
Лидерами по «хейту», по словам члена комиссии ОП, являются «Тик-ток», «Инстаграм», Twitter. Помимо этого много сообществ с негативным контентом в WhatsApp и Facebook. Кибербуллинг в социальной сети «Вконтакте» также набирает обороты, отметила она.