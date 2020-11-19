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Названы соцсети-лидеры по количеству травли среди российских пользователей

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Чаще всего россияне сталкиваются с травлей в интернете в таких социальных сетях, как Instagram, TikTok и Twitter, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерину Мизулину.

«Соцсети-лидеры по распространению кибербуллинга в России: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp и "ВКонтакте"», — говорится в презентации Мизулиной к выступлению на круглом столе «Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности».

Большинство – 72% – подростков в России в той или иной форме сталкивались с травлей, 29% молодых людей воспринимают кибербуллинг как норму. По словам Мизулиной, в период пандемии коронавируса проблема травли в интернете «выросла в разы».

В августе «ВКонтакте» сообщила, что тестирует нейросеть для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями. Соцсеть добавила для пользователей новую категорию жалоб ‒ «Враждебные высказывания». Ее можно выбрать, нажав кнопку «Пожаловаться» под оскорбительной публикацией.

Ранее по теме: «В контакте» тестирует нейросеть для распознавания враждебных высказываний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных