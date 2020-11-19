Названы соцсети-лидеры по количеству травли среди российских пользователей

«Соцсети-лидеры по распространению кибербуллинга в России: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp и "ВКонтакте"», — говорится в презентации Мизулиной к выступлению на круглом столе «Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности».