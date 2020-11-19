Названы соцсети-лидеры по количеству травли среди российских пользователей
Чаще всего россияне сталкиваются с травлей в интернете в таких социальных сетях, как Instagram, TikTok и Twitter, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерину Мизулину.
«Соцсети-лидеры по распространению кибербуллинга в России: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp и "ВКонтакте"», — говорится в презентации Мизулиной к выступлению на круглом столе «Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности».
Большинство – 72% – подростков в России в той или иной форме сталкивались с травлей, 29% молодых людей воспринимают кибербуллинг как норму. По словам Мизулиной, в период пандемии коронавируса проблема травли в интернете «выросла в разы».
В августе «ВКонтакте» сообщила, что тестирует нейросеть для автоматического распознавания материалов с враждебными высказываниями. Соцсеть добавила для пользователей новую категорию жалоб ‒ «Враждебные высказывания». Ее можно выбрать, нажав кнопку «Пожаловаться» под оскорбительной публикацией.