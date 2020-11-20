Генпрокурор предложил законодательно запретить пропаганду нацизма

В России, по его словам, есть «достаточно широкая» нормативная база, составляющая правовую основу борьбы с проявлениями нацизма, «однако реалии сегодняшнего дня требуют ее совершенствования». «Подобные законодательные инициативы будут иметь важное политическое значение на международном уровне для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации фактов о деятельности Советского Союза в годы Второй Мировой Войны», – подчеркнул генпрокурор.