Генпрокурор предложил законодательно запретить пропаганду нацизма
Необходимо внести изменения в закон об увековечивании памяти советского народа в годы Великой Отечественной Войны (ВОВ), дополнив его положением о запрете пропаганды нацизма, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на форуме «Уроки Нюрнберга».
«Дополнить его положением о запрете реабилитации и пропаганды нацизма, об обеспечении защиты исторической правды, противодействии фальсификации фактов истории», – сказал Краснов. Он отметил необходимость законодательного закрепления таких понятий, как нацизм, фашизм, геноцид народов Советского Союза.
В России, по его словам, есть «достаточно широкая» нормативная база, составляющая правовую основу борьбы с проявлениями нацизма, «однако реалии сегодняшнего дня требуют ее совершенствования». «Подобные законодательные инициативы будут иметь важное политическое значение на международном уровне для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации фактов о деятельности Советского Союза в годы Второй Мировой Войны», – подчеркнул генпрокурор.