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Генпрокурор предложил законодательно запретить пропаганду нацизма

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Необходимо внести изменения в закон об увековечивании памяти советского народа в годы Великой Отечественной Войны (ВОВ), дополнив его положением о запрете пропаганды нацизма, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на форуме «Уроки Нюрнберга».

«Дополнить его положением о запрете реабилитации и пропаганды нацизма, об обеспечении защиты исторической правды, противодействии фальсификации фактов истории», – сказал Краснов. Он отметил необходимость законодательного закрепления таких понятий, как нацизм, фашизм, геноцид народов Советского Союза.

В России, по его словам, есть «достаточно широкая» нормативная база, составляющая правовую основу борьбы с проявлениями нацизма, «однако реалии сегодняшнего дня требуют ее совершенствования». «Подобные законодательные инициативы будут иметь важное политическое значение на международном уровне для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации фактов о деятельности Советского Союза в годы Второй Мировой Войны», – подчеркнул генпрокурор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных