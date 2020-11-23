Названы самые престижные профессии в России

«Работа программистом (17%) возглавила топ наиболее престижных профессий в России», – говорится в сообщении. На втором месте профессия директора и топ-менеджера, за этот вариант проголосовали 13% опрошенных, на третьем – президент, инженер и врач – по 4%, на четвертом – депутаты и госслужащие – 3%.