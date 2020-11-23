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Названы самые престижные профессии в России

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Программист – наиболее престижная профессия по мнению россиян. Так считают 17% участников исследования, проведенного компанией HeadHunter, сообщают «РИА Новости». Исследование проводилось с 9 по 15 ноября 2020 г. среди 4184 соискателей.

«Работа программистом (17%) возглавила топ наиболее престижных профессий в России», – говорится в сообщении. На втором месте профессия директора и топ-менеджера, за этот вариант проголосовали 13% опрошенных, на третьем – президент, инженер и врач – по 4%, на четвертом – депутаты и госслужащие – 3%.

Наименее престижными россияне считают профессию уборщика – 17%, продавца и кассира – 13%, дворника – 12% и учителя – 4%. Для большинства – 74% – опрошенных престиж профессии определяется величиной зарплаты, для 58% – уважением в обществе, для 51% – общественной пользой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных