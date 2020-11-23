Названы самые престижные профессии в России
Программист – наиболее престижная профессия по мнению россиян. Так считают 17% участников исследования, проведенного компанией HeadHunter, сообщают «РИА Новости». Исследование проводилось с 9 по 15 ноября 2020 г. среди 4184 соискателей.
«Работа программистом (17%) возглавила топ наиболее престижных профессий в России», – говорится в сообщении. На втором месте профессия директора и топ-менеджера, за этот вариант проголосовали 13% опрошенных, на третьем – президент, инженер и врач – по 4%, на четвертом – депутаты и госслужащие – 3%.
Наименее престижными россияне считают профессию уборщика – 17%, продавца и кассира – 13%, дворника – 12% и учителя – 4%. Для большинства – 74% – опрошенных престиж профессии определяется величиной зарплаты, для 58% – уважением в обществе, для 51% – общественной пользой.