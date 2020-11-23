В правительстве исключили новые федеральные ограничения из-за коронавируса
Правительство не планирует вводить дополнительные ограничительные меры на федеральном уровне для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется», — сообщили в штабе.
Ранее Мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета охарактеризовал ситуацию с Covid-19 в значительном количестве российских регионов как крайне тяжелую. При этом он назвал принятые в Москве ограничительные меры крайне неприятными, но необходимыми. По словам московского мэра, эти меры положительно сказываются на ситуации с распространением COVID-19.
Комментируя выступление Собянина на заседании, премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлены рекордные 25 173 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502.