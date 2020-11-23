В правительстве исключили новые федеральные ограничения из-за коронавируса

Ранее Мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета охарактеризовал ситуацию с Covid-19 в значительном количестве российских регионов как крайне тяжелую. При этом он назвал принятые в Москве ограничительные меры крайне неприятными, но необходимыми. По словам московского мэра, эти меры положительно сказываются на ситуации с распространением COVID-19.