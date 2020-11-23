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В правительстве исключили новые федеральные ограничения из-за коронавируса

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Правительство не планирует вводить дополнительные ограничительные меры на федеральном уровне для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется», — сообщили в штабе.

Ранее Мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета охарактеризовал ситуацию с Covid-19 в значительном количестве российских регионов как крайне тяжелую. При этом он назвал принятые в Москве ограничительные меры крайне неприятными, но необходимыми. По словам московского мэра, эти меры положительно сказываются на ситуации с распространением COVID-19. 

Комментируя выступление Собянина на заседании, премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлены рекордные 25 173 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502. 

Ранее по теме: В России за сутки выявили рекордные 25 173 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных