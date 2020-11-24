Минисериал «Ход королевы» стал самым популярным в истории Netflix

Компания также приводит интересные факты о сериале: он вошел в топ-10 в 92 странах и занял первое место в 63 странах. Отмечается, что роман, по которому снят сериал, вошел в список бестселлеров New York Times через 37 лет после выхода в свет. При этом поисковые запросы Google по запросу «Как играть в шахматы» достигли девятилетнего максимума.