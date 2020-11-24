Минисериал «Ход королевы» стал самым популярным в истории Netflix
Американский драматический минисериал «Ход королевы» стал самым популярным в истории Netflix, сообщила компания в Twitter.
«Рекордные 62 млн семей решили посмотреть "Ход королевы" за первые 28 дней, что сделало его самым популярным минисериалом Netflix на сегодняшний день», - говорится в сообщении.
Компания также приводит интересные факты о сериале: он вошел в топ-10 в 92 странах и занял первое место в 63 странах. Отмечается, что роман, по которому снят сериал, вошел в список бестселлеров New York Times через 37 лет после выхода в свет. При этом поисковые запросы Google по запросу «Как играть в шахматы» достигли девятилетнего максимума.
Сюжет картины построен на истории становления Бет Хармон, которая стремится стать знаменитым гроссмейстером и выигрывает всевозможные шахматные турниры. Главную роль в минисериале исполнила Аня Тейлор-Джой. Премьера состоялась 23 октября 2020 г.