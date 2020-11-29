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Правительство увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих

Ведомости

Правительство приняло решение повысить квоты на ввоз и производство обезболивающих препаратов, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил. Для этого принято решение увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза, в России ведется разработка двух новых препаратов на его основе. Квоты на ввоз ремифентанила увеличатся более чем в 7 раз, за рубежом есть препарат на его основе, использующийся в анестезиологии, который существенно превосходит своих предшественников. Отмечается, что в России планируется начать разработку его аналога.

Квоты на фентанил вырастут в 1,5 раза, в России уже производится препарат с одноименным названием, производство которого планируют увеличить в следующем году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных