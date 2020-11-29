Правительство увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих

В правительстве пояснили, что квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза, в России ведется разработка двух новых препаратов на его основе. Квоты на ввоз ремифентанила увеличатся более чем в 7 раз, за рубежом есть препарат на его основе, использующийся в анестезиологии, который существенно превосходит своих предшественников. Отмечается, что в России планируется начать разработку его аналога.