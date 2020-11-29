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В Госдуме опровергли сообщения о дополнительных проверках пенсионеров в 2021 году

Ведомости

В России не планируется введение каких-либо дополнительных проверок пенсионеров в 2021 г., заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в комментарии ТАСС.

«Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда. Я разговаривал и с (главой ПФР Максимом) Топилиным, и с (замглавы Минтруда Андреем) Пудовым на эту тему. Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется», — рассказал он.

Исаев также отметил, что ПФР продолжит работу в 2021 г. в обычном режиме.

Ранее ряд СМИ распространил сообщения о планах ПФР проверить дополнительный доход пенсионеров, а также место жительства тех, кто получает «северные выплаты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных