В Госдуме опровергли сообщения о дополнительных проверках пенсионеров в 2021 году
В России не планируется введение каких-либо дополнительных проверок пенсионеров в 2021 г., заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в комментарии ТАСС.
«Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда. Я разговаривал и с (главой ПФР Максимом) Топилиным, и с (замглавы Минтруда Андреем) Пудовым на эту тему. Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется», — рассказал он.
Исаев также отметил, что ПФР продолжит работу в 2021 г. в обычном режиме.
Ранее ряд СМИ распространил сообщения о планах ПФР проверить дополнительный доход пенсионеров, а также место жительства тех, кто получает «северные выплаты».