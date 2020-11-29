В Госдуме опровергли сообщения о дополнительных проверках пенсионеров в 2021 году

«Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда. Я разговаривал и с (главой ПФР Максимом) Топилиным, и с (замглавы Минтруда Андреем) Пудовым на эту тему. Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется», — рассказал он.