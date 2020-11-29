Шойгу сравнил главу минобороны ФРГ со школьницей после ее слов о диалоге с Россией
Министр обороны России Сергей Шойгу сравнил главу минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр с ученицей младших классов после ее слов о том, как следует вести диалог с Россией, передают «РИА Новости».
Как отмечает агентство, в своем выступлении в Бундестаге 25 ноября Крамп-Карренбауэр призвала поддерживать оборонные расходы на высоком уровне, поскольку это позволяет Европе вести диалог с Россией о разоружении «с позиции силы».
Отмечается, что Шойгу напомнил об обнаружении в Черном море в этом году теплохода «Армения» с останками гражданских лиц, потопленного нацистами в 1941 г. По его словам, о подобных эпизодах войны необходимо рассказывать, особенно когда современные политики начинают «учить жизни» Россию и рассказывать, как следует с ней разговаривать.
«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — заявил Шойгу.