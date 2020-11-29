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Шойгу сравнил главу минобороны ФРГ со школьницей после ее слов о диалоге с Россией

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Министр обороны России Сергей Шойгу сравнил главу минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр с ученицей младших классов после ее слов о том, как следует вести диалог с Россией, передают «РИА Новости».

Как отмечает агентство, в своем выступлении в Бундестаге 25 ноября Крамп-Карренбауэр призвала поддерживать оборонные расходы на высоком уровне, поскольку это позволяет Европе вести диалог с Россией о разоружении «с позиции силы».

Отмечается, что Шойгу напомнил об обнаружении в Черном море в этом году теплохода «Армения» с останками гражданских лиц, потопленного нацистами в 1941 г. По его словам, о подобных эпизодах войны необходимо рассказывать, особенно когда современные политики начинают «учить жизни» Россию и рассказывать, как следует с ней разговаривать.

«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — заявил Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных