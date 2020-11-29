Шойгу сравнил главу минобороны ФРГ со школьницей после ее слов о диалоге с Россией

«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — заявил Шойгу.