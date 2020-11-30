Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение

В министерстве отмечают, что обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях не поступало. При этом бюджетные места в вузах за иностранными студентами, которые из-за ограничительных мер не могут въехать в Россию, сохраняются. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось.