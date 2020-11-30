Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение
Все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение, сообщает Минобрнауки в своем Telegram-канале. Также на удаленку перешли ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса.
В министерстве отмечают, что обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях не поступало. При этом бюджетные места в вузах за иностранными студентами, которые из-за ограничительных мер не могут въехать в Россию, сохраняются. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось.
11 ноября Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на удаленку с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.
Позднее студенты МГУ им. Ломоносова, обучающиеся на контрактной основе заявили о намерении подать групповой иск, в котором потребуют снизить стоимость обучения на время дистанционного режима из-за пандемии. 19 ноября руководство МГУ сообщило, что выделит около 30 млн руб. на поддержку студентов, преподавателей и научных сотрудников на фоне перехода на дистанционную форму обучения.