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Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение

Ведомости

Все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение, сообщает Минобрнауки в своем Telegram-канале. Также на удаленку перешли ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса.

В министерстве отмечают, что обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях не поступало. При этом бюджетные места в вузах за иностранными студентами, которые из-за ограничительных мер не могут въехать в Россию, сохраняются. Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось.

11 ноября Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на удаленку с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.

Позднее студенты МГУ им. Ломоносова, обучающиеся на контрактной основе заявили о намерении подать групповой иск, в котором потребуют снизить стоимость обучения на время дистанционного режима из-за пандемии. 19 ноября руководство МГУ сообщило, что выделит около 30 млн руб. на поддержку студентов, преподавателей и научных сотрудников на фоне перехода на дистанционную форму обучения. 

Ранее по теме: МГУ выделил 30 млн рублей на поддержку студентов из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных