МГУ выделил 30 млн рублей на поддержку студентов из-за пандемии
МГУ им. М.В. Ломоносова выделит около 30 млн руб. на поддержку студентов, преподавателей и научных сотрудников на фоне перехода на дистанционную форму обучения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора университета Виктора Садовничего.
Студентам, получающим социальную стипендию, выделят по 10 тыс. руб. единовременно. Кроме того, материальную поддержку получат нуждающиеся студенты, которые учатся по платным программам. «Получат выплаты по 20 тыс. рублей аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины, работающие сейчас в красной зоне. Они настоящие герои», — добавил Садовничий.
Кроме того, по словам Садовничего, обучающиеся на платной основе студены, выехавшие из общежития в период с 16 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г., будут освобождены от необходимости оплачивать общежитие.
Ранее сообщалось, что студенты МГУ им. Ломоносова, обучающиеся «на контрактной основе», намерены подать групповой иск, в котором потребуют снизить стоимость обучения на время дистанционного режима из-за пандемии.
МГУ и МГИМО заявили о переходе на дистанционное обучение после того, как 11 ноября Минобрнауки России выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.