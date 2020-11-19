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МГУ выделил 30 млн рублей на поддержку студентов из-за пандемии

Ведомости

МГУ им. М.В. Ломоносова выделит около 30 млн руб. на поддержку студентов, преподавателей и научных сотрудников на фоне перехода на дистанционную форму обучения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора университета Виктора Садовничего. 

Студентам, получающим социальную стипендию, выделят по 10 тыс. руб. единовременно. Кроме того, материальную поддержку получат нуждающиеся студенты, которые учатся по платным программам. «Получат выплаты по 20 тыс. рублей аспиранты и ординаторы факультета фундаментальной медицины, работающие сейчас в красной зоне. Они настоящие герои», — добавил Садовничий.

Кроме того, по словам Садовничего, обучающиеся на платной основе студены, выехавшие из общежития в период с 16 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г., будут освобождены от необходимости оплачивать общежитие.

Ранее сообщалось, что студенты МГУ им. Ломоносова, обучающиеся «на контрактной основе», намерены подать групповой иск, в котором потребуют снизить стоимость обучения на время дистанционного режима из-за пандемии. 

МГУ и МГИМО заявили о переходе на дистанционное обучение после того, как 11 ноября Минобрнауки России выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.

Ранее по теме: Москалькова призвала обсудить пересмотр стоимости обучения на удаленке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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