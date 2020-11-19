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Москалькова призвала обсудить пересмотр стоимости обучения на удаленке

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Вопрос перерасчета оплаты стоимости за очную форму обучения в университетах с переходом на дистанционный формат обучения в связи с пандемией стоит рассмотреть, говорится в докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

«В сфере высшего образования представляется целесообразным решить вопрос о механизме перерасчета оплаты стоимости, произведенной за очную форму обучения, но фактически не полученную, в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения», — следует из доклада Москальковой. В документе также обращается внимание на трудности организации дистанционного учебного процесса для студентов, учащихся колледжей и школьников.

«Следует активизировать реализацию решений, предусмотренных федеральным проектом "Цифровая образовательная среда " национального проекта "Образование". К сожалению, данный проект не учитывает потребность в обеспечении семей с несовершеннолетними детьми, а также студентов персональными компьютерами», — говорится в документе.

В то же время в докладе Москальковой отмечается, что в целом по итогам перевода учащихся на дистанционный формат «право на образование было гарантировано». «Это позволило выпускникам общеобразовательных организаций, учебных организаций высшего и профессионального образования сдать итоговую аттестацию и получить право на дальнейшее обучение», — заключила омбудсмен.

Ранее группа студентов МГУ им. Ломоносова, учащихся на платной основе, заявила, что намерена подать групповой иск. В нем они потребуют снизить стоимость обучения на время дистанционного режима из-за пандемии. Иск будет подан в связи с тем, что по договору обучение должно осуществляться в очной форме, а из-за перехода на удаленку качество учебного процесса «снизилось в разы». Среди требований студентов — сделать перерасчет за два семестра. Кроме того, заявители указали на технические сбои ресурсов, используемых для дистанционного обучения, и неподготовленность преподавательского состава.

Ранее по теме: Минобрнауки отреагировало на планы студентов МГУ добиться скидки через суд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных