Москалькова призвала обсудить пересмотр стоимости обучения на удаленке

Ранее группа студентов МГУ им. Ломоносова, учащихся на платной основе, заявила, что намерена подать групповой иск. В нем они потребуют снизить стоимость обучения на время дистанционного режима из-за пандемии. Иск будет подан в связи с тем, что по договору обучение должно осуществляться в очной форме, а из-за перехода на удаленку качество учебного процесса «снизилось в разы». Среди требований студентов — сделать перерасчет за два семестра. Кроме того, заявители указали на технические сбои ресурсов, используемых для дистанционного обучения, и неподготовленность преподавательского состава.