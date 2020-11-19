Москалькова призвала обсудить пересмотр стоимости обучения на удаленке
Вопрос перерасчета оплаты стоимости за очную форму обучения в университетах с переходом на дистанционный формат обучения в связи с пандемией стоит рассмотреть, говорится в докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
«В сфере высшего образования представляется целесообразным решить вопрос о механизме перерасчета оплаты стоимости, произведенной за очную форму обучения, но фактически не полученную, в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения», — следует из доклада Москальковой. В документе также обращается внимание на трудности организации дистанционного учебного процесса для студентов, учащихся колледжей и школьников.
«Следует активизировать реализацию решений, предусмотренных федеральным проектом "Цифровая образовательная среда " национального проекта "Образование". К сожалению, данный проект не учитывает потребность в обеспечении семей с несовершеннолетними детьми, а также студентов персональными компьютерами», — говорится в документе.
В то же время в докладе Москальковой отмечается, что в целом по итогам перевода учащихся на дистанционный формат «право на образование было гарантировано». «Это позволило выпускникам общеобразовательных организаций, учебных организаций высшего и профессионального образования сдать итоговую аттестацию и получить право на дальнейшее обучение», — заключила омбудсмен.
Ранее группа студентов МГУ им. Ломоносова, учащихся на платной основе, заявила, что намерена подать групповой иск. В нем они потребуют снизить стоимость обучения на время дистанционного режима из-за пандемии. Иск будет подан в связи с тем, что по договору обучение должно осуществляться в очной форме, а из-за перехода на удаленку качество учебного процесса «снизилось в разы». Среди требований студентов — сделать перерасчет за два семестра. Кроме того, заявители указали на технические сбои ресурсов, используемых для дистанционного обучения, и неподготовленность преподавательского состава.