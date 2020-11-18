Минобрнауки отреагировало на планы студентов МГУ добиться скидки через суд
Решение о предоставлении студентам скидки на обучение в связи с дистанционным форматом обучения должно принимать руководство МГУ, а не Минобрнауки, сказал журналистам замглавы ведомства Андрей Омельчук.
«Естественно, каждый нюанс требует определенного разбирательства, но, естественно, министерство такими полномочиями не наделено с точки зрения регулирования и оценки качества», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
При этом Омельчук отметил, что «глобального провала в знаниях» в связи с дистанционным форматом обучения не произошло. Он также обратил внимание на тот факт, что нагрузка на преподавателей во время удаленного режима работы возросла.
Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что студенты МГУ им. Ломоносова, обучающиеся на платной основе, собираются обратиться в суд с групповым иском, потребовав уменьшения стоимости обучения на время дистанционного режима. Учащиеся, в частности, намерены потребовать произвести перерасчет платы за два семестра. Они также отметили, что из-за «удаленки» качество учебного процесса «снизилось в разы» и преподавательский состав к такому режиму не готов в том числе из-за сбоев оборудования.
Ранее, 11 ноября, Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. для снижения рисков распространения коронавируса в стране.