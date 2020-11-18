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Минобрнауки отреагировало на планы студентов МГУ добиться скидки через суд

Ведомости

Решение о предоставлении студентам скидки на обучение в связи с дистанционным форматом обучения должно принимать руководство МГУ, а не Минобрнауки, сказал журналистам замглавы ведомства Андрей Омельчук.

«Естественно, каждый нюанс требует определенного разбирательства, но, естественно, министерство такими полномочиями не наделено с точки зрения регулирования и оценки качества», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

При этом Омельчук отметил, что «глобального провала в знаниях» в связи с дистанционным форматом обучения не произошло. Он также обратил внимание на тот факт, что нагрузка на преподавателей во время удаленного режима работы возросла.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что студенты МГУ им. Ломоносова, обучающиеся на платной основе, собираются обратиться в суд с групповым иском, потребовав уменьшения стоимости обучения на время дистанционного режима. Учащиеся, в частности, намерены потребовать произвести перерасчет платы за два семестра. Они также отметили, что из-за «удаленки» качество учебного процесса «снизилось в разы» и преподавательский состав к такому режиму не готов в том числе из-за сбоев оборудования.

Ранее, 11 ноября, Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. для снижения рисков распространения коронавируса в стране. 

Ранее по теме: Студенты МГУ потребуют в суде скидку из-за дистанционного обучения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных