Минобрнауки отреагировало на планы студентов МГУ добиться скидки через суд

Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что студенты МГУ им. Ломоносова, обучающиеся на платной основе, собираются обратиться в суд с групповым иском, потребовав уменьшения стоимости обучения на время дистанционного режима. Учащиеся, в частности, намерены потребовать произвести перерасчет платы за два семестра. Они также отметили, что из-за «удаленки» качество учебного процесса «снизилось в разы» и преподавательский состав к такому режиму не готов в том числе из-за сбоев оборудования.