Студенты МГУ потребуют в суде скидку из-за дистанционного обучения

Как поясняет издание, студенты при подаче иска руководствуются тем, что по договору обучение должно осуществляться в очной форме, а из-за перехода на «удаленку» качество учебного процесса «снизилось в разы». Среди требований студентов — сделать перерасчет за два семестра. Кроме того, заявители указали на технические сбои ресурсов, используемых для дистанционного обучения, и неподготовленность преподавательского состава.