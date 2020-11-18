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Студенты МГУ потребуют в суде скидку из-за дистанционного обучения

Ведомости

Студенты МГУ им. Ломоносова, обучающиеся «на контрактной основе», намерены подать групповой иск, в котором потребуют снизить стоимость обучения на время дистанционного режима из-за пандемии, сообщил Telegram-канал «Первый университетский», а также «Коммерсантъ» со ссылкой на членов инициативной группы студентов и адвоката Флоранс Ленскую, представляющую их интересы. В МГУ и в Минобрнауки комментариев не дали.

«В суде добиваться скидки на оплату обучения для студентов будут адвокаты Флоранс Ленская и Лидия Игнатова. Решение обратиться в суд было принято после онлайн-конференции студентов МГУ и членов адвокатской палаты города Москвы 19 октября», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Как поясняет издание, студенты при подаче иска руководствуются тем, что по договору обучение должно осуществляться в очной форме, а из-за перехода на «удаленку» качество учебного процесса «снизилось в разы». Среди требований студентов — сделать перерасчет за два семестра. Кроме того, заявители указали на технические сбои ресурсов, используемых для дистанционного обучения, и неподготовленность преподавательского состава.

Кроме того, подобные требования изложены в петиции на change.org, которую подписали более 22 тыс. человек. По данным издания, иск к вузу подадут более двух десятков студентов-контрактников.

МГУ и МГИМО заявили о переходе на дистанционное обучение после того, как 11 ноября Минобрнауки России выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на «удаленку» с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.

Ранее по теме: МГУ объявил о переходе на дистанционное обучение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных