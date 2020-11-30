В Москве назвали число нарушивших коронавирусные ограничения организаций

26 ноября Собянин объявил о продлении до 15 января дистанционного режима работы для 30% сотрудников компаний и домашнего режима для пенсионеров. Школьники с 6 по 11 класс до 6 декабря будут учиться дистанционно, ученики с 1 по 5 класс посещают школы, а студенты Москвы и Санкт-Петербурга переведены на удаленку до начала февраля. Также продолжает действовать запрет на работу общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00. Кроме того, по всей России с конца октября действует обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, включая общественный транспорт, парковки и лифты.