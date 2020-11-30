В Москве назвали число нарушивших коронавирусные ограничения организаций
С начала осени ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, нарушили около 17 500 организаций Москвы, заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, передает ТАСС.
«С 1 сентября в ходе проверок было установлено более 17,5 тыс. нарушений организациями и предприятиями установленных требований», — сказад Данчиков. Он уточнил, что за повторные нарушения приостановлена деятельность 174 юридических лиц.
«Организации и предприятия обязаны обеспечивать соблюдение всех санитарных требований и требований, установленных указами мэра Москвы, на своей территории, в том числе использование масок и перчаток работниками и посетителями», — подчеркнул начальник столичного Главконтроля.
Ранее сообщалось, что в целом по России более 1,1 млн человек были привлечены к административной ответственности за нарушение ограничительных мер, около 109 000 протоколов составлено в Москве. Общая сумма штрафов составила не менее 1,7 млрд руб.
26 ноября Собянин объявил о продлении до 15 января дистанционного режима работы для 30% сотрудников компаний и домашнего режима для пенсионеров. Школьники с 6 по 11 класс до 6 декабря будут учиться дистанционно, ученики с 1 по 5 класс посещают школы, а студенты Москвы и Санкт-Петербурга переведены на удаленку до начала февраля. Также продолжает действовать запрет на работу общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00. Кроме того, по всей России с конца октября действует обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, включая общественный транспорт, парковки и лифты.