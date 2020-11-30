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В Москве назвали число нарушивших коронавирусные ограничения организаций

Ведомости

С начала осени ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, нарушили около 17 500 организаций Москвы, заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, передает ТАСС.

«С 1 сентября в ходе проверок было установлено более 17,5 тыс. нарушений организациями и предприятиями установленных требований», — сказад Данчиков. Он уточнил, что за повторные нарушения приостановлена деятельность 174 юридических лиц.

«Организации и предприятия обязаны обеспечивать соблюдение всех санитарных требований и требований, установленных указами мэра Москвы, на своей территории, в том числе использование масок и перчаток работниками и посетителями», — подчеркнул начальник столичного Главконтроля.

Ранее сообщалось, что в целом по России более 1,1 млн человек были привлечены к административной ответственности за нарушение ограничительных мер, около 109 000 протоколов составлено в Москве. Общая сумма штрафов составила не менее 1,7 млрд руб.

26 ноября Собянин объявил о продлении до 15 января дистанционного режима работы для 30% сотрудников компаний и домашнего режима для пенсионеров. Школьники с 6 по 11 класс до 6 декабря будут учиться дистанционно, ученики с 1 по 5 класс посещают школы, а студенты Москвы и Санкт-Петербурга переведены на удаленку до начала февраля. Также продолжает действовать запрет на работу общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00. Кроме того, по всей России с конца октября действует обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, включая общественный транспорт, парковки и лифты.

Ранее по теме: Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных