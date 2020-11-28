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В России оштрафовали более 1,1 млн человек за нарушение ограничений по коронавирусу

Ведомости

В России более 1,1 млн человек были привлечены к административной ответственности за нарушение ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

«Сотрудниками органов внутренних дел по фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях», — сообщили в ВМД.

В ведомстве пояснили, что почти 977 000 из них были привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), минимальный штраф по ней составляет 1000 руб.

Кроме того, около 109 000 протоколов было составлено по ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы) и еще 21 500 — по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Общая сумма штрафов составила не менее 1,7 млрд руб., отмечает агентство.

26 ноября Собянин объявил о продлении до 15 января дистанционного режима работы для 30% сотрудников и домашнего режима для пенсионеров.

28 сентября Собянин рекомендовал пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. С 5 октября работодатели Москвы должны были перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Школьники с 6 по 11 класс до 6 декабря будут учиться дистанционно, ученики с 1 по 5 класс посещают школы. Также введен запрет на работу общепита, баров и ночных клубов с 23:00 до 6:00.

Ранее по теме: В Подмосковье продлили действие ограничений до 13 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных