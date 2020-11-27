В Подмосковье продлили действие ограничений до 13 декабря

Так, до 13 декабря продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остается в силе блокировка оформления льготных билетов и использования социальных карт для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также для учащихся профессиональных образовательных организаций и ВУЗов.