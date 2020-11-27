В Подмосковье продлили действие ограничений до 13 декабря
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении действия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, до 13 декабря. Оно опубликовано на сайте подмосковного правительства.
Так, до 13 декабря продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Остается в силе блокировка оформления льготных билетов и использования социальных карт для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также для учащихся профессиональных образовательных организаций и ВУЗов.
Также продлевается запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Кроме того, продлевается и запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Сохраняются ограничения на посещение студентами образовательных учреждений.
Ранее Воробьев заявил, что власти Подмосковья могут ослабить ограничения из-за коронавируса в канун Нового года.