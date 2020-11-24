В Подмосковье могут ослабить ограничения из-за коронавируса в Новый год
Власти Подмосковья могут ослабить ограничения из-за коронавируса в канун Нового года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.
«Мы не планируем вводить дополнительные ограничения (по коронавирусу – ред.). Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
13 ноября губернатор Подмосковья заявил, что система здравоохранения продолжает работать в очень напряженном режиме из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее в регионе был введены дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. В частности, до 29 ноября власти ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а среднее профессиональное и высшее образование в регионе перевели в дистанционный формат обучения.
За последние сутки по данным оперативного штаба в России коронавирус обнаружили у 24 326 человек, выздоровели при этом 23 226 человек, а скончались — 491. Всего в России за время пандемии COVID-19 выявили у 2 138 828 человек, общее количество летальных исходов — 37 031.