В Подмосковье могут ослабить ограничения из-за коронавируса в Новый год

За последние сутки по данным оперативного штаба в России коронавирус обнаружили у 24 326 человек, выздоровели при этом 23 226 человек, а скончались — 491. Всего в России за время пандемии COVID-19 выявили у 2 138 828 человек, общее количество летальных исходов — 37 031.