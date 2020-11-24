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В Подмосковье могут ослабить ограничения из-за коронавируса в Новый год

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Власти Подмосковья могут ослабить ограничения из-за коронавируса в канун Нового года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.

«Мы не планируем вводить дополнительные ограничения (по коронавирусу – ред.). Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

13 ноября губернатор Подмосковья заявил, что система здравоохранения продолжает работать в очень напряженном режиме из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее в регионе был введены дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. В частности, до 29 ноября власти ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а среднее профессиональное и высшее образование в регионе перевели в дистанционный формат обучения.

За последние сутки по данным оперативного штаба в России коронавирус обнаружили у 24 326 человек, выздоровели при этом 23 226 человек, а скончались — 491. Всего в России за время пандемии COVID-19 выявили у 2 138 828 человек, общее количество летальных исходов — 37 031.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных