Минюст заявил об объявленной против России юридической войне

Самым большим делом против России в иностранных судах он назвал дело бывших акционеров ЮКОСа. Минюст подал жалобу на решение апелляционного суда Гааги и ожидает ее рассмотрения в следующем году. «Позиция у нас подготовлена, но, тем не менее, подготовка еще продолжается», — добавил он.