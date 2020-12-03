Минюст заявил об объявленной против России юридической войне
России фактически объявлена юридическая война, заявил министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу «Россия 24».
«Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России объявлена фактически юридическая война, это надо признать. И понятно, что Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — сказал Чуйченко.
Самым большим делом против России в иностранных судах он назвал дело бывших акционеров ЮКОСа. Минюст подал жалобу на решение апелляционного суда Гааги и ожидает ее рассмотрения в следующем году. «Позиция у нас подготовлена, но, тем не менее, подготовка еще продолжается», — добавил он.
18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд за фактическую национализацию компании (позже сумма выросла с учетом пеней до 57 млрд). Таким образом он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение Окружного суда Гааги, который отменил решение Международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу. 15 мая Минюст сообщил, что Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда по иску.