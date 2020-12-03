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Минюст заявил об объявленной против России юридической войне

Ведомости

России фактически объявлена юридическая война, заявил министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу «Россия 24».

«Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России объявлена фактически юридическая война, это надо признать. И понятно, что Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — сказал Чуйченко.

Самым большим делом против России в иностранных судах он назвал дело бывших акционеров ЮКОСа. Минюст подал жалобу на решение апелляционного суда Гааги и ожидает ее рассмотрения в следующем году. «Позиция у нас подготовлена, но, тем не менее, подготовка еще продолжается», — добавил он.

18 февраля Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд за фактическую национализацию компании (позже сумма выросла с учетом пеней до 57 млрд). Таким образом он удовлетворил жалобу экс-акционеров на решение Окружного суда Гааги, который отменил решение Международного арбитража о взыскании с России этой суммы в их пользу. 15 мая Минюст сообщил, что Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда по иску.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных